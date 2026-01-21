Contactanos

Senderistas en Arteaga: extremar precauciones ante descenso de temperaturas

Se recomienda a los senderistas no ascender sin experiencia y llevar el equipo adecuado para evitar situaciones de riesgo.

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 21 enero, 2026 - 07:22 p.m.
Llaman a extremar precauciones en la sierra de Arteaga.

ARTEAGA, COAHUILA.– Autoridades y cuerpos de rescate hicieron un llamado a senderistas y visitantes a extremar precauciones al realizar actividades en la sierra de Arteaga, luego de que recientemente una joven resultara lesionada y quedara varada en la zona conocida como la sierra La Martha, lo que obligó a un operativo de rescate para ponerla a salvo.

Acciones de la autoridad

El incidente encendió la alerta entre rescatistas, quienes señalaron que muchos de los accidentes ocurren por falta de experiencia, equipo adecuado o por subestimar las condiciones del terreno y el clima.

Recomendaciones para senderistas

Ante el descenso de temperaturas que se pronostica para este fin de semana en las zonas altas de la sierra, se exhortó a la población a evitar subir si no se cuenta con experiencia mínima en senderismo, así como con el equipo necesario y la preparación física adecuada.

Asimismo, se recomendó informar a familiares sobre las rutas a recorrer, no realizar el ascenso en solitario y atender en todo momento las indicaciones de las autoridades, con el fin de prevenir situaciones de riesgo que pongan en peligro la integridad de los visitantes y de los propios rescatistas.

Senderistas en Arteaga: extremar precauciones ante descenso de temperaturas
Bajas temperaturas elevan el riesgo para senderistas.
Senderistas en Arteaga: extremar precauciones ante descenso de temperaturas
Rescatistas piden no subir sin experiencia ni equipo.

