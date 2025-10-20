Contactanos

Mantenimiento Vial en Arteaga: Aplicación de Pintura para Líneas Divisorias

Monserrat Rodarte
Por Monserrat Rodarte - 20 octubre, 2025 - 07:16 p.m.
Se aplicarán más de 320 mil metros lineales de pintura en seis tramos carreteros de Arteaga.

ARTEAGA, COAHUILA.– En los próximos días, diversas vialidades del municipio se verán afectadas por trabajos de mantenimiento consistentes en la aplicación de pintura para las líneas divisorias, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y considerar tiempos de traslado.

Las labores iniciarán en el Libramiento Óscar Flores Tapia y posteriormente se extenderán a otros cinco tramos carreteros y bulevares de la zona urbana y rural.

Entre las vialidades contempladas se encuentran: San Antonio de las Alazanas, bulevar Los Fundadores, bulevar Óscar Flores Tapia, la Carretera La Carbonera, Carretera a Sierra Hermosa y el bulevar Jesús Valdés Sánchez.

Se informó que en total se aplicarán más de 320 mil metros lineales de pintura para reforzar la seguridad vial y mejorar la visibilidad en los caminos de Arteaga.

Por su parte se exhortó a los conductores a respetar la señalización temporal y mantener velocidad moderada durante el desarrollo de los trabajos.

