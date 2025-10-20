Intensifican Veda de Fuego en Arteaga para Prevenir Incendios durante Día de Muertos

ARTEAGA, COAHUILA.- Será a finales de octubre e inicios de noviembre que la veda de fuego en todo el municipio de Arteaga se intensifique, como medida preventiva ante el incremento de visitantes que se espera durante el 1 y 2 de noviembre con motivo del Día de Muertos.

Se informó que se reforzarán los operativos de vigilancia y prevención en los distintos parajes naturales, debido a que en estas fechas la afluencia turística se duplicará en comparación con otros fines de semana.

"Algo que va a ser muy notorio en este Día de Muertos es que se va a duplicar la visita; normalmente entre semana hay menos gente, pero ahora tendremos una concentración importante el mismo día, por lo que debemos estar preparados para cubrir las necesidades de todos los visitantes", señaló la autoridad.

La medida busca evitar riesgos de incendios forestales, pues el uso del fuego sigue restringido tanto en zonas boscosas como en áreas recreativas. Además, se exhorta a la población a respetar las indicaciones del personal de Protección Civil y a mantener limpios los espacios que visiten.

El municipio recordó que la temporada otoñal mantiene condiciones de baja humedad en la sierra, lo que incrementa la posibilidad de incendios si se encienden fogatas o se utilizan asadores sin precaución.

Autoridades locales reiteraron que se continuará trabajando de manera coordinada con elementos de la Secretaría de Medio Ambiente, Seguridad Pública y cuerpos de rescate, para garantizar la seguridad de residentes y turistas durante estas fechas.