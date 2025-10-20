Arranca en Acuña programa de apoyo económico para trabajadores despedidos

Ciudad Acuña, Coahuila.– Este lunes dio inicio el registro para acceder al programa emergente de activación económica, una estrategia impulsada para atender a trabajadores afectados por los recientes despidos en el sector maquilador.

La medida fue anunciada tras la visita de la Secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi, quien confirmó que se trabajará en coordinación con autoridades locales para dar respuesta a la complicada situación laboral que atraviesa el municipio.

El registro se lleva a cabo en las instalaciones de la Infoteca y estará abierto hasta el viernes 24 de octubre. Los interesados deberán acudir con papelería completa para ser considerados dentro del programa.

Según explicó Carmen Márquez Ávila, coordinadora del Servicio Nacional del Empleo, el apoyo consta de tres ejes:

Becas escolares para los hijos de los trabajadores,

Apoyo alimenticio, y

Empleo temporal.

"Es importante que acudan. Si bien en este primer día no fueron muchas personas, tenemos hasta el viernes para recibirlos", señaló la funcionaria.

El programa busca mitigar los efectos del desempleo y ofrecer alternativas inmediatas a las familias afectadas, como parte de una estrategia integral de recuperación económica local.