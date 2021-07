“A mi hijo lo mataron los policías”

Coahuila

Rechaza madre suicidio; no tenía motivos para quitarse la vida.

A mi hijo me lo mataron los policías declaró la madre de familia. Carlos Vicente cumpliría 23 años el próximo 15 de julio.

SABINAS, COAH.- Con lágrimas en los ojos y una voz quebrantada la madre de Carlos Vicente Gutiérrez Faustino quien presuntamente acabaría con su vida en las celdas municipales el pasado domingo 04 de julio, asegura que a su hijo se lo mataron ya que el joven no tenía motivos para acabar con su vida.

María Victoria Faustino mamá del occiso quien tenía como oficio soldador, declaró dudar totalmente de la versión de las autoridades que le dieron la peor noticia de su vida, ante ello dijo - A mi hijo me lo mataron ellos lo golpearon, él tenía su niño de dos años, su trabajo no había motivos para que él se suicidara y mi corazón de madre me dice que me mataron-.

Apenas el próximo 15 de julio Carlos Vicente cumpliría 23 años de edad, por lo que en su casa quedaron inconclusas los trabajos de soldadura que dejó pendientes, así como un overol que utilizaba para trabajar, cada detalle que su madre recuerda con dolor y que la persigue la angustia de no saber que fue realmente lo que pasó con su hijo.

Es preciso señalar que las autoridades de la Fiscalía General del Estado confirmaron que Carlos Vicente Gutiérrez Faustino había sido detenido por alterar el orden en estado de ebriedad, sin embargo se descartó que hubiera algún tipo de drogas dentro de su sistema o entre sus pertenencias, es por ello que su madre sabía que su hijo de apenas 22 años de edad no tenía motivos para matarse.

También lee: Atropellan a embarazada y pierde bebé

Cane recalcar que el pasado domingo 04 de julio extrañamente no funcionaban las cámaras de seguridad de las celdas municipales y nadie reportó el desperfecto, por lo que hace aún más extraña la muerte del padre de familia.

“Dentro de la misma celda se encontraban cuatro personas más detenidas y por casualidad al momento de que mi hijo según se quitó la vida todos estaban dormidos volteados para la pared y no se despertaron hasta que lo vieron colgado” declaró.

La afligida madre afirmó que no confía en las autoridades por eso no interpondrá una denuncia en contra de Seguridad Pública y ya nadie le devolverá a su hijo, además de que teme a represalias.