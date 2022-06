Abaten en Sabinas rezago de drenaje

Sabinas, Coahuila.- Con una inversión de 196 mil 013.73 pesos inició obra de ampliación de red de drenaje en la calle Diógenes, entre Lamadrid y Madero de la colonia el consuelo, que beneficiará a más de 50 habitantes; en el lugar estuvieron presentes la alcaldesa Diana Haro Martínez, así como la gerente general de SIMAS Sabinas, Claudia Garza Irribarren, el director de obras públicas ingeniero Enrique Castañeda Gloria, el licenciado Juan Carlos Sandoval González, director de Imagen Urbana y Ecología y los regidores de la comisión Martha Longoria Avilés, David Rogelio Sanmiguel y Mayra Guadalupe Salazar Martínez quienes dieron el banderazo de inicio junto con los vecinos.

La obra constará de 124 metros lineales de ampliación en drenaje sanitario, con tubería de 8 pulgadas de PVC y alcantarillado, construcción de 2 pozos de visita con alcantarilla, preparación para descargas domiciliarias para los beneficiarios de la obra y compactación al concluir los trabajos para su libre tránsito. El calendario de obra es de 10 días hábiles.

Con estas acciones terminan más de 30 años sin drenaje en este sector. A nombre de los beneficiarios, la señora Flor Azucena Acuña Guevara agradeció por estos trabajos y reiteró el compromiso de los vecinos para cuidar estás acciones.

A su vez la alcaldesa Diana Haro mencionó que el saneamiento ambiental es un objetivo de la administración municipal 2022-2024 y agradeció la responsabilidad que tiene al frente de SIMAS Claudia Garza Irribarren, al igual que a los vecinos quienes presentan sus peticiones más sentidas como esta obra que no se ve pero se siente y, "hoy las condiciones de vida para todos ustedes serán muy diferentes". Añadió que en Sabinas se ha trabajado intensamente en todos los rubros, específicamente en situaciones cómo ésta de servicios básicos, "porque el drenaje es una necesidad; hablamos de un tema de salud y la salud no puede, ni debe esperar. No se pueden quedar rezagados ningún sector de Sabinas y estamos trabajando para aumentar los índices y abatir los rezagos".