Accidente en Mina 8 es culpa de la CFE

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS. La familia Pasta de Conchos emitió un comunicado sobre el accidente minero ocurrido las primeras horas del pasado domingo en Pasta de Conchos, donde denuncian las irregularidades que se presentan en el desarrollo minero.

"Lamentamos las lesiones de dos trabajadores en la Mina Pasta de Conchos, a Odin Alvarado Sotelo de 54 años y oriundo de Mazatlán, Sinaloa con fractura grave de cráneo por lo que continúa hospitalizado. Mientras que Benito Rodríguez Ávila de 24 años y oriundo de Chihuahua, con fractura de pierna debido a un desprendimiento del techo de la mina.

Este evento que sucede por segunda vez, se debe a que de forma arbitraria y ante la mirada complaciente de la STPS, la Comisión Federal de Electricidad no aplica la norma 032 para minas de carbón, sino la norma 023 para otro tipo de minería y para minas a cielo abierto. Como se puede ver en la fotografía, los cañones que están haciendo no tienen ni separadores, ni emparrillado, las familias han insistido en cada informe que presenta la CFE en este riesgo pero no atienden, no escuchan.

Hemos insistido desde que el señor Presidente Andrés Manuel López Obrador entregó sin consultar con las familias la obra a la CFE, que ni tiene experiencia, ni tiene minas, ni sabe de rescate minero y aquí están las consecuencias. No solo se trata de un retraso injustificado, sino de la vida de los trabajadores.

Hacemos un llamado urgente al Secretario del Trabajo Marath Baruch Bolaños López y a la Secretaría de Gobernación Luisa María Alcalde Lujan, para que de manera inmediata hagan que la CFE se sujete a la NOM-032 para minas subterráneas de carbón y evitar una nueva desgracia en la mina.