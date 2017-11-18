Aplican multas a automovilistas

SABINAS, COAH.- Agentes de Tránsito de esta localidad están aplicando multas a automovilistas por diferentes faltas administrativas al reglamento de Tránsito.

Sergio Delgado Rodarte, subdirector del Departamento de Seguridad Pública en esta localidad, mencionó que conductores de Transportes Empresariales Ibarra incurren diariamente en infracciones de 400 a mil seiscientos pesos por desplazarse a exceso de velocidad, por tal motivo algunos de ellos no cuentan con licencia de conducir o tarjeta de circulación.

Asimismo la empresa de Auto Transportes Cisneros los cuales ocasionaron daños a la barda perimetral del Cecytec con un tracto camión en el mes de octubre es fecha que aún no acuden a reclamar la unidad que fue la causante de ocasionar los daños.

El entrevistado mencionó que en cuanto a los automovilistas que modifiquen los mofles de las unidades se les multará con la cantidad de 400 a 800 pesos debido al ruido que ocasionan a la ciudadanía.