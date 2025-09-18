Isaías Montemayor Ortiz lidera entrega de sementales bovinos en Sabinas

SABINAS, COAH.- En un esfuerzo por fortalecer el sector ganadero de la región, el Gobierno del Estado de Coahuila realizó la entrega de 25 sementales bovinos en el municipio de Sabinas.

El acto fue encabezado por Isaías Montemayor Ortiz, subsecretario de Ganadería e Infraestructura Rural, quien destacó la importancia de esta iniciativa para mejorar la calidad genética del hato ganadero local.

Montemayor Ortiz señaló que esta entrega representa un respaldo significativo para los productores rurales, quienes podrán mejorar sus procesos de reproducción y productividad.

Además, recordó que acciones similares se han llevado a cabo recientemente en el municipio de Múzquiz, como parte de una estrategia integral para apoyar a los ganaderos de la Región Carbonífera.

La inversión destinada a la entrega de sementales asciende a un millón y medio de pesos, recursos que fueron canalizados directamente al hato campesino y ganadero de la Carbonífera.

Esta aportación forma parte del compromiso del Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, de impulsar el desarrollo rural y fortalecer la economía agropecuaria.

Los sementales entregados fueron seleccionados por su alta calidad genética, con el objetivo de mejorar las características productivas de los rebaños locales, teniendo un subsidio estatal que se incrementó a 20 mil pesos, lo que representa 6 mil más en comparación con el año pasado cuando el apoyo era de 12 mil pesos.

Los productores beneficiados expresaron su agradecimiento por el apoyo recibido, destacando que este tipo de programas les permite competir en mejores condiciones dentro del mercado nacional, adquiriendo sementales de las razas Beefmaster, Charolais, Brangus Rojo y Angus Negro.

Con estas acciones, el gobierno estatal reafirma su compromiso con el campo coahuilense, apostando por la innovación, la sustentabilidad y el fortalecimiento de las comunidades rurales.