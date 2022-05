Arranca jornada de Salud Pública

SABINAS, COAH. - La Jurisdicción Sanitaria 03, dio arranque a la importante Jornada Nacional de Salud Pública, misma que involucra todas las áreas y dependencias de la Secretaría de salud en el Estado.

David Alejandro Mussi Garza, jefe de la dependencia, comentó que, lo que antes se conocía como Jornada Nacional de vacunación, hoy en día abarca mucho más que las vacunas, ya que, en los diferentes módulos que se instalan, se ofrece información sobre salud bucal, salud del adulto y el anciano, salud sexual y reproductiva, salud nutricional, entre otras.

Dijo que, son dos semanas en las que se promocionan todas estas áreas, por lo que, de manera intolerante, se visitan plazas públicas, institucione educativas y puntos estratégicos para que la ciudadanía acuda a recibir atención.

Así mismo, informó que, esta jornada se extenderá por los cinco municipios de la Carbonífera, ya que, la actividad involucra no solamente a la Jurisdicción Sanitaria, si no a los once Centros de Salud de la región y a los cuatro hospitales de la Carbonífera ubicados en Nueva Rosita, Sabinas, Melchor Múzquiz y Palau.

Finalmente, el doctor agregó que, las vacunas anti COVID-19, también se estarán incluyendo en estos módulos, únicamente para personas mayores de 18 años de edad, que quieran recibir la primera, segunda o tercera dosis o dosis adicional.