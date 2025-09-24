Laura Jiménez Gutiérrez informa sobre mejoras en servicios de agua en Múzquiz

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Durante su visita a la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera, la alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, informó sobre los trabajos que se están realizando para mejorar el abasto de agua potable en el municipio. Reiteró que a pesar de los desafíos, se está avanzando bien en la atención a las necesidades de los puntos de agua y drenaje. La alcaldesa destacó que gracias a la disponibilidad de agua, se están generando fugas en las comunidades, lo que es un problema que se está atendiendo con prioridad. El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) está trabajando en conjunto con el municipio para atender todas las solicitudes de los ciudadanos. Aunque a veces se presentan retrasos debido a la necesidad de maquinaria y la complejidad de las obras, SIMAS está siempre al pendiente de las necesidades de la comunidad. La alcaldesa también mencionó que se están colocando medidores de agua en los comercios, y que en el futuro se extenderá este servicio a las casas habitación. Sin embargo, se ha establecido que no se cobrará el servicio hasta que el abasto de agua esté al cien por ciento en las viviendas. Agregó que la colaboración entre el municipio y SIMAS es fundamental para garantizar el acceso al agua potable en Múzquiz. La alcaldesa agradeció el esfuerzo del personal de SIMAS y destacó la importancia de trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Con estas acciones, se busca garantizar el acceso al agua potable y mejorar la calidad de vida de los habitantes de Múzquiz.