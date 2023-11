Bloquean proveedores accesos a P. Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Por incumplimiento de pago por parte de las empresas De Terra y Proacon un grupo de diez proveedores volvieron a bloquear las entradas de la Mina 8 Pasta de Conchos.

Hasta el momento los proveedores no recibieron el resto del adeudo de los 30 millones de pesos que habían adquirido con las citadas empresas así como con Comisión Federal de Electricidad.

A pesar de que estas empresas habían entregado el 50 por ciento de lo que les adeudaban a los proveedores, ahora se negaron a cumplir con lo pactado.

El bloqueo de la mina 8 Pasta de Conchos será indefinido, al plantón que inició hace algunos minutos se están uniendo más proveedores que recientemente le trabaja a la empresa Obras Mineras y que no han recibido su pago.

En total son una docena de proveedores que se están manifestando y que no están dispuestos a retirarse de la mina hasta que les cubran la totalidad de su adeudo ya que no están dispuestos a retirarse con las falsas promesas que les hicieron anteriormente ambas empresas y que no cumplieron.