Pasta de Conchos: hallan el cuerpo del minero número 34

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La noche de este miércoles 24 de junio fue recuperado el cuerpo del minero número 34 en la lumbrera PCT-2 de Pasta de Conchos, como parte de los trabajos de búsqueda y recuperación que realiza el Mando Unificado con apoyo de mineros rescatistas en el complejo carbonífero.

De acuerdo con la información difundida, los restos mortales fueron localizados con la ropa que portaba el trabajador al momento del siniestro, así como con su lámpara y autorescatador. Únicamente faltaban las botas. El cuerpo se encontraba casi completo.

Tras el hallazgo, se activó el protocolo de seguridad correspondiente para garantizar la cadena de custodia de los restos mortales.

Posteriormente, los restos mortales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Monclova para la realización de los procedimientos periciales iniciales.

Luego, serán enviados a la Ciudad de México, donde se efectuarán los análisis de ADN que permitirán determinar de manera oficial la identidad del minero recuperado.

Con este hallazgo, suman 34 los cuerpos recuperados en Pasta de Conchos, mientras que aún permanecen 29 mineros sin ser localizados en el interior del complejo de carbón, lo anterior a 20 años de la tragedia registrada aquel 19 de febrero del 2006.