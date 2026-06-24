Inversión de 25 millones en infraestructura escolar en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- El coordinador de MEJORA Coahuila en el Municipio de San Juan de Sabinas, Ulises Cárdenas Herrera, supervisó obras de infraestructura educativa realizadas por el Gobierno del Estado en distintos planteles.

Durante su recorrido visitó el jardín de niños "Miguel Hidalgo" y la Escuela Primaria José María Morelos, donde se construyen techumbres tras la integración de un comité Pro-Obra.

Asimismo, acudió a la secundaria "Juvenal Boone", en la que se llevan a cabo trabajos de impermeabilización. En el lugar sostuvo reuniones con el director, padres de familia y maestros.

El funcionario destacó que estas acciones forman parte de un programa estatal de mejora educativa que busca garantizar espacios dignos y seguros para los estudiantes.

De acuerdo con datos oficiales, la inversión destinada a obras de infraestructura escolar en San Juan de Sabinas supera los 25 millones de pesos.

Aseveró que los trabajos se realizan en coordinación con la comunidad escolar, con el objetivo de atender necesidades prioritarias en los planteles.