Miles asisten al FUTFEST Saltillo 2026 para apoyar a la selección Mexicana

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 24 de junio de 2026.- Miles de saltillenses y visitantes se dieron cita en el FUTFEST Saltillo 2026 para disfrutar del tercer partido de la Selección Mexicana en la máxima justa deportiva, en un ambiente seguro y 100 por ciento familiar.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas; el alcalde Javier Díaz González, acompañado por su esposa, Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo; el coordinador estatal de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez y su esposa, Ivonne Salinas Espinosa, asistieron a las instalaciones del Biblioparque Norte, donde convivieron con las y los asistentes y disfrutaron del encuentro en la pantalla gigante instalada para la transmisión.

"El FUTFEST Saltillo 2026 ha sido el espacio perfecto para poder disfrutar los partidos de nuestra Selección Mexicana y de los demás equipos internacionales, además de participar en las activaciones que se tienen", refirió el presidente municipal.

Durante el partido, las y los asistentes vivieron la pasión del fútbol en el encuentro entre México y Chequia y tuvieron además la oportunidad de disfrutar de los espacios gastronómicos con los que cuenta el FUTFEST.

Al término del juego se llevó a cabo una función de lucha libre que disfrutaron chicos y grandes, además de mantenerse vigente la promoción de los miércoles del 2x1 en juegos mecánicos.

El FUTFEST Saltillo 2026 cuenta también con activaciones interactivas, zonas de fotografía, áreas de videojuegos, concursos de habilidades futbolísticas, dinámicas organizadas por las marcas participantes y venta de souvenirs.

Como parte de la programación del día, también se transmitió el encuentro entre Suiza y Canadá a la 1:00 de la tarde y el juego de Brasil y Escocia a las 4:00 de la tarde.

El FUTFEST Saltillo 2026 se mantendrá abierto hasta el próximo 19 de julio con transmisiones de partidos, actividades deportivas y recreativas. Tiene un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y 68 pesos a través de la plataforma digital tickettogo.com.mx, así como en las sucursales de JR Sombreros.