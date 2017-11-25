Cambian el orden de delitos penales

SABINAS, COAH.- Ulises Ramírez Guillen, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región Carbonífera mencionó que es un nuevo código, por ejemplo existe la prisión preventiva oficiosa que está reglamentada en el artículo 19 de la constitución, y en el código nacional de procedimientos penales en el artículo 13 de código penal se establece cuáles serán los delitos de prisión preventiva oficiosa.

Asimismo el entrevistado mencionó que también se cambiaron el orden de los tipos penales por ejemplo homicidios, robos ha cambiado completamente el orden en cuanto a la numeración de estos artículos.

Existe ahora por ejemplo en el delito de robo un cambio en cuanto a la forma de imponer una sanción, la sanción penal que antes se encontraba tazada antes para todos los tipos penales independientemente del monto de lo robado ahora se hace una clasificación de robo dependiendo de la cuantía del objeto robado, dependiendo de la cuantía será la pena a imponer.

Existen agravantes del robo, también algunas que son modalidades especialmente agravantes de los robos, cuya penalidad se va a imponer de acuerdo al monto de lo robado.

El entrevistado mencionó que los robos se van a perseguir por querella, está señalado así en el capítulo correspondiente y se exceptúan de este robo de delitos de querella es decir de oficio los especialmente agravados, es decir los que son cometidos con violencia a domicilio, los que ya conocemos que son en paraje solitario, estos si seguirán siendo de oficio, por tal motivo hay algunos otros que son por ejemplo a negocio que estos ya serán de querella, no se necesita forzosamente que la persona legitimada presente la denuncia para continuar con la investigación.