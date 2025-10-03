Julio César Reséndez González Anuncia Inicio del CARBONAZO 2025

SABINAS, COAH.-Con una expectativa de derrama económica superior a los 12 millones de pesos, el CARBONAZO 2025 se perfila como uno de los eventos todoterreno más significativos de la región carbonífera. Julio César Reséndez González, organizador del encuentro, anunció que la recepción e inscripción se realizará el viernes 10 de octubre en las instalaciones de la Asociación Ganadera local, marcando el inicio de una edición histórica.

El sábado 11 de octubre arrancará el recorrido oficial, que este año promete ser el más extenso y espectacular de todas las ediciones. Con más de 650 participantes confirmados, provenientes de Nuevo León, Guerrero, Texas y Coahuila, el desfile inaugural incluirá bendiciones de cascos y la integración de entusiastas locales, fortaleciendo el sentido comunitario del evento.

La ruta contempla un trayecto que parte de Sabinas y se extiende hacia San José del Aura, en el municipio de Progreso, pasando por ranchos particulares, para luego continuar hacia Múzquiz y llegar a la emblemática cascada. Posteriormente, los pilotos se dirigirán a San Juan de Sabinas y concluirán el circuito en Sabinas, consolidando un recorrido que celebra la riqueza natural y cultural de la región.

Durante el evento, se destacó la presencia y coordinación de autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno, quienes garantizarán la seguridad de los participantes y espectadores. Esta colaboración institucional refuerza el compromiso con el orden y la protección en actividades de alto impacto turístico y deportivo.

Reséndez González agradeció el respaldo de alcaldes y alcaldesas de la región, subrayando que el CARBONAZO 2025 no solo es una fiesta motorizada, sino también una oportunidad de desarrollo económico. La estimación de una derrama superior a los 12 millones de pesos beneficiará a toda la cadena de valor, desde prestadores de servicios hasta comercios locales, posicionando a Sabinas como epicentro de adrenalina, tradición y progreso.