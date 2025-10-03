Contactanos

Coahuila

Donan cabello, regalan esperanza: Nava se une a causa contra el cáncer de mama

Bajo un mensaje de fe y solidaridad, ciudadanos aportan su cabello para crear pelucas oncológicas y brindar fortaleza a mujeres en tratamiento.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 03 octubre, 2025 - 10:48 a.m.
Donan cabello, regalan esperanza: Nava se une a causa contra el cáncer de mama

NAVA, COAH. – Con el objetivo de brindar confianza, fortaleza y esperanza a mujeres que enfrentan tratamientos contra el cáncer de mama, vecinos de Nava se unieron a una campaña de donación de cabello con causa, organizada en el marco del mes rosa.

La colecta se llevó a cabo el lunes 6 de octubre en las instalaciones del DIF Municipal, y continuó el martes 7 de octubre en la Delegación Venustiano Carranza, donde la ciudadanía participó de forma activa y comprometida.

Placeholder

Bajo el lema:

"Porque el cabello vuelve a nacer, la esperanza también",

la comunidad demostró que los pequeños gestos solidarios pueden generar un gran impacto emocional en la vida de quienes atraviesan por esta difícil enfermedad.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de sensibilización sobre el cáncer de mama, reforzando la importancia del apoyo comunitario durante los procesos médicos y emocionales que enfrentan las pacientes.

  • Donan cabello, regalan esperanza: Nava se une a causa contra el cáncer de mama

  • Donan cabello, regalan esperanza: Nava se une a causa contra el cáncer de mama

  • Donan cabello, regalan esperanza: Nava se une a causa contra el cáncer de mama

  • Donan cabello, regalan esperanza: Nava se une a causa contra el cáncer de mama
  • Donan cabello, regalan esperanza: Nava se une a causa contra el cáncer de mama
  • Donan cabello, regalan esperanza: Nava se une a causa contra el cáncer de mama
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados