Contactanos

Coahuila

Impulsan campo y hogares en Nava con entrega de semilla y apoyos para el agua

Productores reciben avena forrajera subsidiada y familias depósitos para almacenamiento de agua.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 03 octubre, 2025 - 11:05 a.m.
Impulsan campo y hogares en Nava con entrega de semilla y apoyos para el agua

NAVA, COAH. – En Nava se realizó la entrega de semilla de avena forrajera con subsidio especial para el ciclo otoño–invierno, beneficiando a productores agrícolas que trabajan la tierra y contribuyen al fortalecimiento del campo local.

Placeholder

Paralelamente, familias de la comunidad recibieron depósitos de agua, como parte de un programa de apoyo que busca mejorar el acceso y almacenamiento del vital líquido en los hogares, especialmente en sectores con dificultades de abasto.

Estas acciones representan un impulso directo al bienestar de la ciudadanía, al brindar herramientas concretas que fortalecen la producción agrícola y mejoran la calidad de vida en el entorno doméstico.

  • Impulsan campo y hogares en Nava con entrega de semilla y apoyos para el agua

  • Impulsan campo y hogares en Nava con entrega de semilla y apoyos para el agua

  • Impulsan campo y hogares en Nava con entrega de semilla y apoyos para el agua

  • Impulsan campo y hogares en Nava con entrega de semilla y apoyos para el agua
  • Impulsan campo y hogares en Nava con entrega de semilla y apoyos para el agua
  • Impulsan campo y hogares en Nava con entrega de semilla y apoyos para el agua
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados