Impulsan campo y hogares en Nava con entrega de semilla y apoyos para el agua

NAVA, COAH. – En Nava se realizó la entrega de semilla de avena forrajera con subsidio especial para el ciclo otoño–invierno, beneficiando a productores agrícolas que trabajan la tierra y contribuyen al fortalecimiento del campo local.

Paralelamente, familias de la comunidad recibieron depósitos de agua, como parte de un programa de apoyo que busca mejorar el acceso y almacenamiento del vital líquido en los hogares, especialmente en sectores con dificultades de abasto.

Estas acciones representan un impulso directo al bienestar de la ciudadanía, al brindar herramientas concretas que fortalecen la producción agrícola y mejoran la calidad de vida en el entorno doméstico.