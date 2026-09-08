Escuelas de Sabinas recibirán agua de lluvia gracias a SIMARC y CEAS

SABINAS, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMARC) contempla abastecer de agua a 20 instituciones educativas mediante un programa piloto, informó Carlos García Vega, gerente general del sistema.

Precisó que se trata de acciones concretas con un plan innovador que se desarrollará de la mano con el gobierno del estado de Coahuila, mediante la captación de agua de lluvia a través de un sistema implementado por empresas especializadas, recurso que podrá potabilizarse.

"Vamos a realizar dichas acciones en 20 escuelas de Sabinas ante esta emergencia hídrica que se tiene", señaló García Vega, al destacar que el objetivo principal es evitar que los centros escolares se queden sin agua.

Explicó que el programa piloto se desarrollará con una empresa especializada en recipientes y con tinacos de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), además de contar con el apoyo de SIMARC y el municipio.

El gerente general señaló que se busca beneficiar principalmente a las escuelas donde existen mayores dificultades para contar con agua y que se encuentran más alejadas de la zona urbana.

Como ejemplo, mencionó que existen escuelas secundarias con más de 800 estudiantes, como la "Venustiano Carranza", que cuenta con una elevada población estudiantil y que será incorporada a este programa.