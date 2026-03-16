San Juan de Sabinas se prepara para el Cazuelazo 2024

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- San Juan de Sabinas se prepara para vivir una de sus tradiciones más arraigadas: El Cazuelazo en su edición número 16, que tendrá lugar los días 20 y 21 de marzo en la plaza principal de la Villa de San Juan.

Este evento gastronómico y cultural promete atraer visitantes no solo de distintos estados de la República Mexicana, sino también de la Unión Americana y comunidades cercanas, consolidándose como un referente turístico en la Región Carbonífera.

La maestra Diana Guadalupe Haro Martínez, Subsecretaria de Turismo en la Región Carbonífera, destacó la importancia del evento y reconoció el trabajo del comité organizador encabezado por el ingeniero Félix Romo, a quien calificó como un experto en el rubro.

Haro Martínez subrayó que cada año aumenta el número de familias que se suman a disfrutar de esta celebración, la cual se distingue por su ambiente seguro y familiar.

Asimismo, la funcionaria resaltó que actividades como El Cazuelazo generan una derrama económica significativa, fortalecen el comercio local y promueven la convivencia social.

Aseguró que, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, en Coahuila se puede transitar libremente y disfrutar de eventos de gran magnitud, lo que refuerza la confianza de los visitantes y habitantes.

Por su parte, el ingeniero Félix Romo agradeció el apoyo de las autoridades estatales y municipales, incluyendo el tema de turismo con Martha Moncada al frente del despacho y, el alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez.

El ingeniero enfatizó que, el respaldo institucional ha sido clave para mantener viva esta tradición durante 16 años, en la que los equipos participantes y las familias son el verdadero corazón del festejo.

En esta edición, los participantes podrán disfrutar de concursos gastronómicos con premios superiores a 50 mil pesos, en categorías como cabrito y machito asado, además de cabrito en salsa.

Un evento lleno de sabor y música

La fiesta se complementará con comida y refrescos gratuitos para los asistentes, un jurado de reconocidos jueces calificadores y música en vivo a cargo de Jr. y sus Norteños, Los Cadetes de Nuevo León y Grupo Discreto, garantizando un ambiente festivo y lleno de sabor.