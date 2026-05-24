Descartan accidente de avioneta en Múzquiz

Luego de que circularan versiones sobre un presunto accidente aéreo en la sierra de Múzquiz, autoridades aclararon que la aeronave tipo Cessna con matrícula XB-KTK realizó su vuelo sin incidentes y llegó de manera segura a su destino. De acuerdo con el plan de vuelo, la avioneta despegó del aeropuerto de Monterrey a las 13:30 horas con destino al rancho El Rincón de las Huertas, ubicado en el municipio de Múzquiz. La aeronave arribó al lugar a las 15:45 horas sin registrarse novedades ni afectaciones para la tripulación, por lo que se descartó cualquier información relacionada con un supuesto accidente. Tras confirmarse el aterrizaje seguro del avión, autoridades señalaron que la información difundida sobre un percance en la zona serrana carece de fundamento.