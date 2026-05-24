Contactanos
Coahuila

Descartan accidente de avioneta en Múzquiz

La aeronave Cessna XB-KTK despegó del aeropuerto de Monterrey a las 13:30 horas, cumpliendo con su plan de vuelo.

Por Staff / La Voz - 24 mayo, 2026 - 09:11 p.m.
Descartan accidente de avioneta en Múzquiz
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Luego de que circularan versiones sobre un presunto accidente aéreo en la sierra de Múzquiz, autoridades aclararon que la aeronave tipo Cessna con matrícula XB-KTK realizó su vuelo sin incidentes y llegó de manera segura a su destino. De acuerdo con el plan de vuelo, la avioneta despegó del aeropuerto de Monterrey a las 13:30 horas con destino al rancho El Rincón de las Huertas, ubicado en el municipio de Múzquiz. La aeronave arribó al lugar a las 15:45 horas sin registrarse novedades ni afectaciones para la tripulación, por lo que se descartó cualquier información relacionada con un supuesto accidente. Tras confirmarse el aterrizaje seguro del avión, autoridades señalaron que la información difundida sobre un percance en la zona serrana carece de fundamento.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados