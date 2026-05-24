Alertan ejidatarios por gusano barrenador

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de darse a conocer un caso de gusano barrenador en una mascota de Monclova y de contabilizarse alrededor de 15 casos en Coahuila, ejidatarios advirtieron sobre la necesidad de reforzar las campañas de prevención y difusión en comunidades rurales para evitar que el problema se extienda entre animales y personas.

El ejidatario del Ejido Villa Frontera, Juan Manuel Escobedo, señaló que hasta el momento no se han confirmado casos en Frontera, aunque reconoció que existe preocupación entre los productores debido al riesgo sanitario que representa esta plaga. "No nos ha tocado y esperemos siga así, pero hace falta más difusión mediante cartulinas grandes, en la radio o programas en los ejidos, porque esto pasaría a todos los animales, no solo el ganado", expresó.

Indicó que muchas personas desconocen los riesgos y síntomas relacionados con el gusano barrenador, situación que podría complicar la atención oportuna de los animales afectados. Consideró que la falta de cultura preventiva y de atención médica en algunos ejidos podría derivar en una problemática mayor. "Es la cultura que no tienen las personas, y muchos de los ejidatarios no tienen la atención de salud y sería una catástrofe que se dieran más casos del gusano en la región", agregó.

El gusano barrenador afecta principalmente a animales de sangre caliente, como ganado, perros y gatos, aunque también puede presentarse en humanos mediante heridas expuestas. Entre los síntomas más comunes se encuentran heridas que no cicatrizan, inflamación, mal olor, secreciones y presencia de larvas en la piel.

Especialistas recomiendan mantener limpias y cubiertas las heridas, revisar constantemente a las mascotas y animales de campo, evitar acumulación de basura y reportar de inmediato cualquier caso sospechoso a las autoridades sanitarias o veterinarias.