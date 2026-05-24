Crecen reportes de maltrato animal

FRONTERA, COAHUILA.- La directora de Protección Animal en el municipio de Frontera alertó sobre el incremento de reportes relacionados con mascotas en condiciones inadecuadas, principalmente perros que cuentan con dueño pero que viven entre la desnutrición, pulgas y falta de cuidados básicos.

Tan solo durante el último día recibieron alrededor de 10 reportes, de los cuales ocho correspondían a perros que permanecen dentro de domicilios pero presentan signos de abandono y maltrato. La funcionaria lamentó que continúe la irresponsabilidad de algunos propietarios pese a las altas temperaturas que se registran actualmente en la región.

"Estamos batallando con ese tema, es que no solo es tener una mascota, conlleva responsabilidad, cuidados y sobre todo en este tiempo de calor", señaló.

Aumento de reportes de maltrato animal

Entre las principales problemáticas detectadas destacan perros amarrados bajo el sol, con sarna, deshidratados o incluso en azoteas expuestas a temperaturas extremas, situación que puede derivar en golpes de calor.

La titular del área explicó que recientemente ya se atendió un caso de una mascota afectada por las altas temperaturas, por lo que insistió en la importancia de mantener agua limpia y suficiente, proporcionar sombra y evitar mantener a los animales encadenados o sobre techos.

"Nos ha llegado reportes también de perros que están en las azoteas. Imagínate con este calor, temperaturas arriba en un techo, pues obviamente propician a que se dé un golpe de calor", expresó.

Atención veterinaria gratuita

Asimismo, recordó a la ciudadanía que el Vagón de Protección Animal brinda atención veterinaria gratuita de lunes a viernes, en horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, tanto para mascotas de hogar como para perros comunitarios que pudieran presentar síntomas de golpe de calor.

"Que sepan que el vagón está aquí de lunes a viernes y que la atención médica es gratuita", puntualizó.