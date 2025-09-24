Estudiantes de UTRC participarán en proyectos de agua y saneamiento con SIMAS

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La tesorera de SIMAS Región Carbonífera, Beatriz Gutiérrez Salinas, anunció la firma de un convenio entre el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS) y la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC). Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la colaboración entre ambas instituciones y mejorar la gestión de agua en la región.

El convenio beneficiará a los municipios de Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas y Progreso, y permitirá a los estudiantes de la universidad participar en proyectos prácticos y adquirir experiencia en el sector de agua y saneamiento. Además, se espera que la colaboración entre SIMAS y la universidad permita mejorar la eficiencia en la gestión de agua y saneamiento en la región.

La firma de este convenio es un paso importante, ya que permitirá unir fuerzas con la universidad y los municipios para abordar los desafíos relacionados con el agua y el saneamiento en la región. Se espera que esta colaboración tenga un impacto positivo en la comunidad y contribuya al desarrollo sostenible de la región.

La Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera y SIMAS trabajarán juntos para identificar áreas de mejora y desarrollar proyectos que beneficien a la comunidad. Este convenio es un ejemplo de la importancia de la colaboración entre instituciones para abordar los desafíos regionales.

Con esta firma, se dan un paso importante hacia el fortalecimiento de la gestión de agua y saneamiento en la región, y se comprometen a trabajar juntos para beneficio de la comunidad.