Conectan con galerías de la Lumbrera Dos.

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Trabajadores rescatistas de Pasta de Conchos presuntamente conectaron ya con galerías de la Lumbrera Dos, donde pudieran encontrarse los restos de 20 mineros más, sin embargo ante la visualización de considerables caídos de carbón se procede en estos momentos a trabajos de excavación y retiro de escombros.

Entre ellos pudiera encontrarse mi esposo el minero Gil Rico Montelongo, expresó la viuda Elizabeth Castillo Rábago la cual menciona que le pide a Dios así sea para acabar con este dolor logrando recuperar los restos de quien fuera su compañero de vida.

Si bien es cierto, la salud de la ciudadana ha mermado en los últimos días, ella se niega a abandonar el área de las lumbreras, a excepción del pasado jueves 4 de julio cuando dijo sufrió malestar por la presión alta, destacando que, probablemente en los próximos días pudiera trasladarse a la Lumbrera 2 en espera de buenas noticias.

Dijo tajante, que ella no habrá de permanecer callada "lo que se tenga que decir públicamente lo diré, a mí no me maneja nadie solamente mi Dios y la voluntad y el apoyo de mi familia, de mis hijos para seguir pugnando por el rescate", sentenció.

Cabe señalar, la tarde del miércoles, se pudo observar a trabajadores ingresar a la Lumbrera 2 que se ubica a cierta distancia de la Lumbrera 1, muy cerca de un rancho y, al costado de un paso de servidumbre.

La lumbrera tiene una profundidad de 159.96 metros y 64.56 metros de ancho, la construcción inició el 11 de febrero del 2022 y concluyeron con la colocación de la estructura el pasado 18 de mayo del presente año.

Importante destacar que, durante la más reciente visita de Andrés Manuel López Obrador, el Director Corporativo de Ingeniería y Proyectos e Infraestructura de CFE, Ing., Cesar Fuentes Estrada dijo que se realizaban excavaciones de las galerías de aproximación en la lumbrera dos para llegar a otra área del siniestro, donde de acuerdo con la bitácora, laboraban otros 20 mineros y en una proximidad otros 7.

La conexión con la galería siniestrada será el 18 de julio en el ramal 1 y el 5 de agosto en el ramal 2 para lo cual se construyen tapones de poliuretano y barrenos de ventilación a fin de lograr el control de las concentraciones de metano.

Acentuó que el 21 de julio se iniciará la búsqueda y la rehabilitación de las galerías para lo cual también se trabaja en dos rampas una de acceso y otra de ventilación con longitud de 1015 metros cada una de ellas que llegarán a la zona en la que la bitácora indica que laboraban 19 mineros más y en eso se tenía un avance del 86 %.

El 30 de julio se llegará a la zona siniestrada y, a partir de esa fecha y hasta el 11 de agosto realizarán obras de ventilación y confinación para alcanzar concentraciones seguras de metano.

Así mismo externó, el 15 de agosto se ingresará a las galerías siniestradas para iniciar con los preparativos de rehabilitación y marcar con ello el inicio de la búsqueda del resto de los cuerpos de los mineros el 16 de septiembre de este mismo año.