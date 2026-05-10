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Coahuila

Conflicto verbal entre mujeres y varones en Sabinas

El altercado ocurrió en la mañana del 10 de mayo en la colonia Los Manzanos, generando la atención de los vecinos.

Por Carlos Macias - 10 mayo, 2026 - 01:05 p.m.
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      SABINAS, COAHUILA.- Un altercado entre mujeres y varones se registró la mañana de este domingo 10 de mayo en la esquina de las calles José Ramos y Laurel, en la colonia Los Manzanos, situación que generó la atención de vecinos y personas que transitaban por el sector.

      De acuerdo con un video difundido a través de redes sociales, dos mujeres visiblemente alteradas arribaron hasta un domicilio donde comenzaron a lanzar insultos y retos, exigiendo que saliera la habitante de la vivienda para arreglar sus diferencias a golpes.

      Detalles del altercado

      La discusión subió de tono durante varios minutos, mientras algunos vecinos observaban la escena desde el exterior de sus hogares. El hecho quedó grabado por un usuario que documentó el momento en el que las mujeres protagonizaban el intercambio de palabras en plena vía pública.

      En las imágenes también se aprecia la intervención de dos varones, quienes intentaron calmar la situación y persuadieron a las mujeres para que se retiraran del lugar antes de que el conflicto pasara a mayores.

      Consecuencias del conflicto

      A pesar de los insultos y amenazas verbales, el altercado no llegó a los golpes y todo quedó únicamente en una discusión, sin que hasta el momento se reportaran personas lesionadas o detenidas por estos hechos.

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