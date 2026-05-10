Madres buscadoras de Monclova marchan en CDMX este 10 de mayo: "Nada que festejar"

En el marco del Día de las Madres, integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro Coahuila viajaron este sábado a la Ciudad de México para participar en la XIV Marcha de la Dignidad Nacional, una movilización encabezada por madres buscadoras de distintos estados del país que exigen justicia y la localización de sus seres queridos desaparecidos.

El contingente de Monclova fue encabezado por la presidenta del colectivo, Nancy Elizabeth Ramón, quien junto a otras madres y familiares se sumó a la concentración realizada desde las 09:00 horas en el Monumento a la Madre, para posteriormente marchar hacia el Ángel de la Independencia.

Con pancartas, fotografías y consignas como "Nada que festejar" y "Ni un día más sin ellos", las participantes visibilizaron el dolor y la incertidumbre que enfrentan miles de familias mexicanas ante la desaparición de un ser querido.

Las madres buscadoras señalaron que, para ellas, el 10 de mayo dejó de ser una fecha de celebración y se convirtió en una jornada de lucha y resistencia, donde alzan la voz para exigir verdad, justicia y acciones reales por parte de las autoridades.

La edición 2026 de esta marcha ocurre además en un contexto de atención internacional por el Mundial de Futbol que tendrá como sede a México, situación que colectivos aprovecharon para llevar su exigencia más allá de las fronteras y recordar que en el país existen más de 130 mil personas desaparecidas.

Desde hace más de diez años, madres de Coahuila y de diferentes entidades del país toman las calles cada 10 de mayo para reiterar que su búsqueda continúa y que no descansarán hasta encontrar a sus hijos e hijas.

El colectivo reiteró su mensaje de lucha y esperanza: "Los buscamos porque los amamos. ¡Hasta encontrarles!"