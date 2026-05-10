Hombre fallece en accidente vehicular en Saltillo, dos mujeres heridas

SALTILLO, Coahuila.-La mañana de este domingo se registró un aparatoso accidente vehicular sobre la carretera Saltillo-Zacatecas, a la altura del ejido La Angostura y Tanque de Emergencia, donde un hombre falleció y dos mujeres terminaron gravemente lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió alrededor de las 5:00 horas sobre la carretera federal 54, en el tramo de Morelos hacia Saltillo.

El conductor de un automóvil Volkswagen Jetta que circulaba de sur a norte perdió el control del volante y terminó saliendo del camino hasta caer al fondo de una zanjas.

Automovilistas que transitaban por el sector alertaron a los cuerpos de emergencia al observar el vehículo volcado y parcialmente dañado.

En un inicio también se reportó riesgo de incendio en el motor, situación que fue controlada por elementos de Bomberos y personal de rescate que acudieron al sitio.

Paramédicos de la Cruz Roja y de otras corporaciones atendieron a los ocupantes de la unidad. En el lugar confirmaron el fallecimiento de un hombre que habría quedado atrapado entre los fierros del automóvil, mientras que dos mujeres fueron trasladadas de emergencia a un hospital de Saltillo debido a la gravedad de sus lesiones.

Dentro del vehículo también viajaban dos menores de edad, quienes afortunadamente resultaron ilesos pese a la magnitud del accidente.

Trascendió que las personas regresaban de una reunión celebrada en un ejido cercano a la carretera Zacatecas y se dirigían hacia su domicilio cuando ocurrió el siniestro.

Elementos de seguridad y peritos realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente. Mientras tanto, la circulación en la vialidad permaneció parcialmente cerrada durante varias horas, provocando reducción de carriles y tráfico lento en la zona.