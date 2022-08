Continúa esperando a ´su viejo´

VILLA DE AGUJITA, COAH.- "Yo no me voy a ir, hasta que no te lleve conmigo, eso le prometí a mi viejo desde el primer día que llegué a la mina El Pinabete inundada, expresó Martha María Huerta Carrizales concubina de Sergio Gabriel Cruz Gaytán con quien vive desde hace 4 años.

-La cama se quedó como él la dejó, su short de vestir, la colcha del América que tanto me pedía se la compré y ahí está ahorita en la cama, recuerdo que antes de venirse a trabajar tal vez ya presentía que no regresaría porque me dio un beso y me dijo nunca olvides que te amo y se vino a trabajar-.

Señaló que era raro que su pareja fuera tan cariñoso y ese día le dije –que te pasa flaco pues si yo sé que me quieres, "hoy entiendo que quizá fue una despedida".

Huerta Carrizales mencionó "Yo cambio todo, todo lo cambiaría, lo doy todo lo que nos han dado hasta hoy porque el saliera ahorita, como saliera, yo me pondría a trabajar para que él se recuperara dándole para adelante como siempre lo hemos hecho.

"Cuando se vino la pandemia fuerte, no había trabajo no había nada, él se venía a limpiar vidrios, yo me ponía a vender donas, menudo, platillos, los dos salimos adelante".

Hoy mis palabras para él serían "Acuérdate que siempre te decía, cuídate por mí, cuídate y él siempre me dijo, sí me voy a cuidar por ti y recibí esa llamada de la que tanto tenía miedo, ese miércoles 3 de agosto me avisó mi padre cerca de las 15:30 horas la tragedia que había ocurrido.

Uno de los mejores recuerdos con mi viejo y que nunca se me va a olvidar es cuando le hice una cena sorpresa el año antepasado que cumplió años, él me había dicho tiempo antes nunca lo habían festejado y, a escondidas le preparamos una fiesta sorpresa, le compré un pastel de media plancha del América, porqué él es fiel seguidor.

Martha agregó que ella no pelea los 4 millones de pesos de indemnización, ella quiere que saquen a su esposo para tener a donde irle a llorar, llevarle una flor, visitarlo, esperando que a los 10 mineros los rescaten.