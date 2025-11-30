Sonia Lizbeth Rodríguez y Adriana Banda son coordinadoras del programa maestros pa' delante

SABINAS, COAH.- El Subsecretario de Educación Básica en el Estado, Profesor Hugo Iván Lozano Sánchez, tomó la protesta a Sonia Lizbeth Rodríguez Cardona y Adriana Banda Álvarez como coordinadoras regionales del programa Maestros Pa´ Delante, durante el evento donde se entregaron también nombramientos a los representantes en los diferentes niveles educativos.

En el importante encuentro, estuvo presente también el Subsecretario de Gobierno en la región carbonífera, Francisco Tobías Hernández, así como el Profesor Ignacio Castillo Carabes, Subsecretario de Vinculación de Servicios Educativos.

En su mensaje a los maestros presentes, Francisco Tobías Hernández agradeció su participación en este evento y reiteró la importancia que tienen para el gobierno de Manolo Jiménez, quien dispuso de este programa para que encuentren la respuesta a la necesidades de las instituciones educativas a su cargo, con diferentes apoyos.

Por su parte, Ignacio Castillo Carabes reiteró la importancia del programa, diseñado para fortalecer la atención a los maestros, no solo de las necesidades institucionales con obras y materiales, sino con beneficios personales, con descuentos en servicios y productos a través de la tarjeta La Mera Mera, y acuerdos con instituciones educativas para que continúen su preparación a nivel de postgrado, entre otros beneficios.

Finalmente, el Subsecretario de Educación Básica, Profesor Hugo Iván Lozano Sánchez, felicitó a las profesoras: Sonia Lizbeth Rodríguez Cardona y Adriana Banda Álvarez como coordinadoras regionales del programa Maestros Pa´ Delante, seguro de que desempeñarán una excelente gestión en favor de sus compañeras y compañeros del magisterio en la región carbonífera.