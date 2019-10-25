Decomisan ocho autos

SABINAS, COAH.- Un total de ocho vehículos que portaban placas sobrepuestas fueron detectados por el operativo de recaudación de rentas para fomentar el pago de los derechos vehiculares.

Ramiro Flores Morales.

Las placas sobrepuestas es un delito, esto se dio en unidades extranjeras, por lo tanto, fueron decomisadas ya que eran de reciente modelo y de las llamadas “de lujo”.

Así lo dio a conocer Ramiro Flores Morales, recaudador fiscal de los municipios de Sabinas, Juárez y Progreso.

Destacó también que modificarán un poco la forma en que se llevan a cabo los operativos, pues ahora a través de la actividad denominada “cacería de autos”, a través de la intercepción móvil.

Y es que los operativos de vehículos seguirán su curso, pero ahora de forma más eficiente.

Por ello trabajan con apoyo de la Policía Civil de Coahuila y aclaró que se lleva a cabo esta nueva modalidad, ya que muchas personas sabían los puntos en donde se fijaban los operativos, motivo por el cual tomaban otras vías de circulación.

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Para finalizar exhortó a la ciudadanía a que, en caso de llegar a comprar un vehículo con algún conocido, acudan a las oficinas de recaudación a informarse sobre el estado de la unidad. Lo anterior, porque en diversas ocasiones sale contraproducente comprar un vehículo a bajo costo porque después en el sistema aparece que deben 6 o más años de impuestos fiscales.