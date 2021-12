Deja ´Temo´ desvíos y obras inconclusas

SABINAS, COAH.- Como la peor administración que ha tenido Sabinas, catalogan los ciudadanos a los cuatro años de presidencia que, a la fecha todavía encabeza Cuauhtémoc Rodríguez Villareal.

Delia Guadalupe de la Cruz, residente de la colonia "Centenario", dio a conocer que, esta administración le pareció una total burla hacia los Sabinenses que le brindaron su voto de confianza hace algunos años.

Dijo que, además de las obras inconclusas y no cumplidas, una de las principales promesas de campaña era el total suministro de agua potable, no obstante, parece que se olvidó por completo de esta necesidad primordial, ya que, no se cumplió con el vital líquido, y en Sabinas siguen sin el servicio.

"Sería bueno que lo investiguen las autoridades, donde está todo el dinero que se maneja en la administración, no hay agua ni hubo obras, que hizo?" recalcó la inconforme.

Finalmente, la ama de casa, dijo que se tiene fe en que Sabinas, vuelva a ser el municipio que era antes, ya que desde un tiempo a la fecha, la ciudad no se ha podido levantar del caos que ha hecho" Temo".

