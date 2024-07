Denuncian Paisanos Acoso y Extorsión al Arribar a México

SABINAS, COAH.- Paisanos que regresan a México han denunciado en redes sociales el acoso que están sufriendo por parte de presuntos elementos policiales. Según los testimonios, al arribar al país, son abordados por policías que intentan sobornarlos.

Uno de los paisanos, quien prefirió mantener el anonimato, compartió su experiencia: "Yo vivo en USA, pero me fui unos meses para allá, estaba viviendo en Sabinas. Lo que más me decepcionó es que los estadounidenses somos la caja fuerte de los mandos policiales. Ven que va un tejano y los paran para quitarles dinero. A mí me pararon varias veces, lo cual me siento acosada, pero como traía todo en orden, no pudieron quitarme dinero".

Otro testimonio fue el de Fariias C. Esmeralda, quien confirmó: "Diario veo cómo detienen a los paisanos ahí en la 57, y últimamente es mucho más seguido".

María L Hernández también expresó su frustración: "Yo venía de Rosita y me pararon, pero traía todo en orden. Me preguntaron de dónde venía y a dónde iba. Al ver que no podían quitarme dinero, pasaron a detener a otro vehículo. Es decepcionante la corrupción que hay. Amo a México, pero no a la gente corrupta que tiene. Y que decepción de que ya reportando y pagando todo lo que llevan, todavía les quitan más dinero. Y trabajamos duro para poder ir a México y pasar tranquilos y quitarnos el estrés y resulta que lo que llevamos para gastar y divertirnos con los familiares, se queden con el mando policiaco. Y no piensen que quitan poquito se van en grande, cuando ven las tocas llenas hasta 500 dlls o más les quitan". Señalo.

Los afectados también comentaron sobre el trato recibido por parte de los oficiales. "Son muy groseros, porque ni para mandar sirven. Deberían darles clases de cómo tratar al paisano", mencionó uno de los denunciantes.

Así mismo algunos envían evidencia en gráficas, en donde se está deteniendo por la noche una Ford con placas de Texas color rojo a la altura de la Y griega, y por el día un automóvil un carro buick color negro placas de Texas

Los paisanos han hecho un llamado a las autoridades para que tomen medidas contra la presunta corrupción policial. "Nos prometieron en campaña cambiar la policía corrupta y nunca lo hicieron. ", señalaron en sus denuncias.

Las denuncias han generado múltiples reacciones en redes sociales, donde muchos otros paisanos han compartido experiencias similares y han expresado su descontento con la situación actual. La comunidad exige acciones concretas para erradicar la corrupción y garantizar un trato justo a los paisanos que regresan a su país.

Las denuncias de acoso policial a paisanos en Sabinas, Coahuila, han puesto en evidencia una problemática que afecta a muchos mexicanos que regresan al país. La comunidad espera que las autoridades tomen medidas urgentes para combatir la corrupción y asegurar un trato digno y respetuoso para todos.