Desaparece jovencita en Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- La joven Abigail Cruz de 17 años fue reportada como desaparecida por su mama Margarita Cruz, salió de su domicilio desde el lunes a las 7 y media de la tarde y a fecha no ha regresado, su mama primero la reportó en un grupo de internet en Ciberpulga Sabinas y Rosita y posteriormente hizo el reporte ante las autoridades.

Margarita Cruz dio el teléfono 861 6108647 para cualquier información que puedan proporcionar de su hija, el grupo de internet ya mencionado ha servido a algunos usuarios para localizar personas en cuestión de horas, sin embargo en el caso de Abigail no ha sido así.

Su madre dijo que no se ha comunicado, manifestó que no quiere usar el teléfono porque espera que en cualquier momento le llame o le llamen para informar en donde está, pues ella está muy preocupada, también dijo que ha recibido llamadas que pretenden extorsionarla, es por esa razón que no quiso contestar más preguntas.

También señaló que Abigail no acostumbra ausentarse así, ni tantas horas, menos días es por eso que está muy preocupada dijo que ya fue a las autoridades y que están rastreando I phone para poder localizarla, espera pronto encontrarla con bien pide a Dios.