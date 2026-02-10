DUAL MONCLOVA OFERTA 50 EMPLEOS EN LA REGIÓN CARBONÍFERA

SABINAS, COAH.- La subsecretaria del trabajo en la región carbonífera, Carolina Morales Iribarren, informó que se recibió de la empresa de costura automotriz DUAL de Monclova ofertas de empleos con horarios atractivos y beneficios. La empresa ofrece un horario de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes, y los empleados son transportados de ida y vuelta.

Morales Iribarren destacó que la empresa tiene alrededor de 50 vacantes disponibles y que se busca cubrir con personas de la región. "Estamos muy contentos de poder ofrecer esta oportunidad a la gente de Sabinas y la región carbonífera" dijo.

Oportunidades laborales en Sabinas

Además, se espera que dos empresas más inicien operaciones en Sabinas en abril o mayo, lo que generará más empleos para la región. También se está trabajando con empresarios para abrir una empresa en Rosita, lo que también generará oportunidades laborales.

Morales Iribarren invitó a la gente a visitar el Servicio Estatal del Empleo, ubicado en la calle La Madrid, donde podrán recibir asesoramiento y encontrar empleos disponibles. "Siempre hay vacantes disponibles, los esperamos", dijo.

Compromiso del gobierno estatal

La subsecretaria destacó que el gobierno del estado, liderado por el gobernador Manolo Jiménez, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y que la creación de empleos es una prioridad. "Queremos que todos tengan una mejor calidad de vida y que mejor oportunidad que esta", concluyó.