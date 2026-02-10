Contactanos
Coahuila

DUAL MONCLOVA OFERTA 50 EMPLEOS EN LA REGIÓN CARBONÍFERA

La subsecretaria Carolina Morales Iribarren destacó que DUAL Monclova tiene 50 vacantes disponibles para la región carbonífera.

Por Carlos Macias - 10 febrero, 2026 - 01:45 p.m.
DUAL MONCLOVA OFERTA 50 EMPLEOS EN LA REGIÓN CARBONÍFERA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- La subsecretaria del trabajo en la región carbonífera, Carolina Morales Iribarren, informó que se recibió de la empresa de costura automotriz DUAL de Monclova ofertas de empleos con horarios atractivos y beneficios. La empresa ofrece un horario de 7 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes, y los empleados son transportados de ida y vuelta.

      Morales Iribarren destacó que la empresa tiene alrededor de 50 vacantes disponibles y que se busca cubrir con personas de la región. "Estamos muy contentos de poder ofrecer esta oportunidad a la gente de Sabinas y la región carbonífera" dijo.

      Oportunidades laborales en Sabinas

      Además, se espera que dos empresas más inicien operaciones en Sabinas en abril o mayo, lo que generará más empleos para la región. También se está trabajando con empresarios para abrir una empresa en Rosita, lo que también generará oportunidades laborales.

      Morales Iribarren invitó a la gente a visitar el Servicio Estatal del Empleo, ubicado en la calle La Madrid, donde podrán recibir asesoramiento y encontrar empleos disponibles. "Siempre hay vacantes disponibles, los esperamos", dijo.

      Compromiso del gobierno estatal

      La subsecretaria destacó que el gobierno del estado, liderado por el gobernador Manolo Jiménez, busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y que la creación de empleos es una prioridad. "Queremos que todos tengan una mejor calidad de vida y que mejor oportunidad que esta", concluyó.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados