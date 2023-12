Dudan avances en Pasta de Conchos

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. No concuerda el porcentaje de avance de la obra de la construcción de rampas y lumbreras como lo dijo Laura Velázquez Alzúa Coordinadora Nacional de Protección Civil en la visita que realizó ayer a la mina 8 Pasta de Conchos a viudas y familiares con quien se reunió para informarles sobre los trabajos que se realizan.

La viuda Elvira Martínez Espinoza, rechazó las declaraciones de la Coordinadora Nacional señalando que los trabajos en las rampas se avanzan 30 metros en 14 días que en realidad son dos metros y medio.

Los trabajos de rampas llevan un 50 por ciento de avance y no el 70 como lo dijo Velázquez Alzúa en la reunión sostenida el día de ayer "en realidad llevan 363 metros en el túnel de acceso de 762 que equivale al 50 por ciento".

Prosiguió Martínez Espinoza que en la obra de ventilación registra 375 de 762 metros, por lo que duda que los trabajos concluyan en Marzo del 2024 en que la empresa tiene como fecha para terminarlos, " tenemos la esperanza de que concluya la obra de lumbrera uno que lleva un avance de 119 metros 143 metros y que están próximos a finalizarla.".

Después de que termine la obra de lumbreras continúa con las galerías de aproximación y que no está contemplada que la empresa Omnitic la efectúe aunque se les mencionó que no se licitaría para no perder más tiempo en buscar una nueva compañía para llevarlas a cabo.

Agregó que con la culminación de la lumbrera uno ya puede empezar los trabajos artesanales en galerías de aproximación, sin embargo esto implica que van a llegar al manto del carbón, las viudas no permitirán que vayan a extraer el mineral por donde van trabajando.

Andrés Manuel López Obrador en una de sus visitas a la mina dijo claramente que se va extraer el carbón después del rescate de los restos de los mineros, por lo tanto se opondrán a que CFE se aproveche de la situación al ver el mineral y lo quiera extraer.