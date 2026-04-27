Edwin Plasencia exige justicia por abuso a su sobrina en Sabinas

SABINAS, COAH.- Edwin Alberto Plasencia Pérez hizo un llamado público a las autoridades para que den celeridad a la denuncia por el abuso sexual que sufrió su sobrina de 11 años de edad. Señaló que, a casi 15 días de presentada la denuncia, el presunto responsable continúa en libertad y el proceso avanza con lentitud.

Plasencia Pérez denunció que a la menor le han solicitado realizar un escrito detallando cómo ocurrieron los hechos, quiénes estuvieron presentes, día y fecha. "Es muy imprudente que le pidan eso a la niña con lo que le ha pasado. Se me hace de muy mal gusto y estoy muy molesto porque se supone que la ley debe estar a favor de las niñas y de los niños", expresó. Afirmó que su sobrina fue víctima de tocamientos por parte de una persona cercana a la familia, quien representaba una figura paterna para ella.

El joven aseguró que ya existe un dictamen médico que confirma los tocamientos, por lo que la carpeta de investigación está integrada. Sin embargo, acusó que el presunto responsable tiene familiares con vínculos en el ámbito de procuración de justicia, lo que estaría retrasando el proceso. "No se vale que él esté afuera. No sabemos si lo va a volver a hacer. Y si yo hago algo por mi cuenta, a mí sí me cae la ley", declaró.

"Queremos sentirnos apoyados. Que esto se haga justicia, porque hoy nos pasó a nosotros, pero han estado pasando muchos casos en estos meses", dijo. Exhortó a la ciudadanía a compartir el caso para visibilizarlo.

Sobre el estado actual de la menor, indicó que se encuentra "muy triste, desconsolada y muy rota por lo que le pasó". Reiteró que cree plenamente en su hermana: "Yo sé que ella no miente y es muy valiente. Lo que me dijo es cien por ciento real, aparte ya están los dictámenes del médico". La familia exige que el caso no quede impune y que el presunto agresor sea detenido.