Temporada de ciclones Iniciará el 15 de mayo

NUEVA ROSITA, COAH.- A partir del próximo 15 de mayo dará inicio en el Pacífico la temporada de tormentas tropicales, ciclones y huracanes con lluvias persistentes, informó Federico Méndez Pacheco, director de Protección Civil en el Municipio de San Juan de Sabinas, que bien podrían dejar remanentes en esta cuenca.

El funcionario señaló que, posteriormente, a partir del 1 de julio se prevé el ingreso de estos fenómenos por el Atlántico, tras la salida de los frentes fríos.

Méndez Pacheco explicó que actualmente se transita por el Sistema Frontal Número 47, siendo 48 frentes fríos, cuyos efectos se han dejado sentir en el norte del país.

Añadió que la dependencia se mantiene atenta a las condiciones climáticas, ya que para este miércoles se estima una probabilidad de entre 30 y 35 por ciento de lluvias en la región.

Pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas

El director de Protección Civil advirtió que también existen probabilidades de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, ante lo cual la ciudadanía debe estar atenta a los pronósticos del clima, abundó.

Subrayó que la caída de granizo no puede preverse con días de anticipación, pues depende de la detección de las celdas de tormenta y su trayectoria, lo cual se monitorea en un lapso de tres a cuatro horas antes del fenómeno.

Asimismo, destacó que, en cuestión de horas o incluso minutos, las condiciones meteorológicas pueden cambiar drásticamente, modificando la velocidad del viento o la trayectoria de las tormentas. Por ello, insistió en la importancia de mantenerse informados y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Impacto de la tormenta reciente

Finalmente, recordó que el pasado sábado se detectó una tormenta con granizo en las cercanías de Nueva Rosita. Aunque inicialmente se formaron dos celdas, una se disipó y la otra se mantuvo a tres o cuatro kilómetros de la entrada a la ciudad, con granizo esporádico que no provocó afectaciones.