César Ezequiel Macareno y Pedro Josué Cristiano Torres buscan diputación en Sabinas

SABINAS, COAH.- La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Elisa Maldonado Luna, acompañó el registro de César Ezequiel Macareno Sánchez como candidato a diputado local por el Distrito 03, junto con Pedro Josué Cristiano Torres como suplente, ante la autoridad electoral.

"Para nosotros es muy importante recurrir aquí al proceso y pues bueno, para nosotros es ahora sí que un gran logro", expresó Maldonado Luna. Destacó que la fórmula combina experiencia y juventud, además de conocimiento de los principios y necesidades del distrito. "Queremos dar oportunidades a ciudadanos, a caras nuevas, a jóvenes, y colocar experiencia y juventud para escuchar a todos los que están en este distrito", señaló.

Por su parte, César Ezequiel Macareno Sánchez reconoció la importancia del reto y agradeció la confianza del partido. "Es la primera vez que participamos como candidatos. Excelente, excelente, confiado, con un buen equipo. Agradezco también a Pedro que está con nosotros", comentó. Afirmó que formarán un buen equipo, combinando su experiencia con el impulso de su compañero de fórmula.

Macareno Sánchez adelantó que, aunque aún no es tiempo de presentar propuestas, su mensaje es de trabajo y compromiso. "El mensaje es de que vamos a echarle todos los kilos. Por lo pronto decirles que traemos ganas, muchas ganas, y disposición, y ganas sobre todo de hacer las cosas bien", puntualizó.

Pedro Josué Quistiano Torres, suplente en la fórmula, reconoció la responsabilidad que implica participar como joven. "Sí estoy algo joven, pero pues claro, tengo un buen equipo. César y la presidenta Elisa en todo momento nos han apoyado", dijo. Subrayó la importancia de la inclusión juvenil dentro del partido: "En esta ocasión ya no solamente están entrando al partido personas grandes, también llevan muchos jóvenes y que tienen muchas ideas y que nos están tomando en cuenta".