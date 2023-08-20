El lunes Sabinas elige a su reina

SABINAS, COAH.- Este lunes 21 de agosto en la plaza principal de Sabinas será el evento para elegir a la reina del adulto mayor 2023-2024 de entre más de 20 mujeres mayores de 60 años, mismas que se registraron para participar en esta justa, dijo la directora del Desarrollo Integral de la Familia Luz Elena Dávila Viramontes quien señaló que previamente hicieron la invitación a las villas, comunidades, ejidos y colonias de la propia cabecera municipal para todas las interesadas. La decisión será por suerte en presencia de la alcaldesa Diana Haro Martínez.



Señaló la directora del Desarrollo Integral de la Familia que, para la alcaldesa, los adultos mayores son un importante sector del municipio y se mantienen vigentes programas de apoyo para todos ellos con el respaldo de la presidenta honoraria del DIF Coahuila Marcela Gorgón de Riquelme como son los de Adultos Mayores en Abandono y Adultos Mayores Empacadores, entre otros.

Todas las mujeres que se registraron ya fueron notificadas que el lunes 21 es su noche especial, para que se presenten a partir de las 7:30 en la plaza principal y que sea la suerte la que decida quien portará la corona de reina para formar parte de cada uno de los eventos que se llevan a cabo en el municipio. Al momento la reina del adulto mayor Margarita I, ha disfrutado al máximo su reinado; la ganadora participará también en el certamen estatal y podría ser la soberana de los adultos mayores en Coahuila.