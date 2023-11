Entrega Diana bicicletas a alumnos del COBAC

Sabinas, Coah.- El compromiso de la alcaldesa Diana Guadalupe Haro Martínez con la educación, quedó comprobada una vez más este jueves al entregar bicicletas a estudiante del COBAC y este esfuerzo ha sido posible gracias al valioso apoyo del Banco de Alimentos A.C., a quien agradeció por su contribución a esta noble causa y otros apoyos alimentarios; "estar con todos ustedes jóvenes entusiastas y dedicados me llena de energía y me permite renovar el compromiso con la educación porque no hay barrera que nos impida crecer cuando tenemos esa disposición".

En el lugar estuvieron presentes los integrantes del cabildo Víctor Hugo Rivera Castellanos, Laura Wong Menchaca, Martha Longoria Avilés, Laura Fernanda Iribarren Garza, Elsa Villarreal de la Cruz Villarreal y Carlos Gustavo Jiménez Villarreal, además el coordinador de los COBAC Felipe Ramos Villalobos, la directora del DIF licenciada Luz Elena Dávila Viramontes y Mariana Jiménez Ramírez, estudiante que agradeció por este apoyo.

Haro Martínez les dijo es un honor entregarles 20 bicicletas para que puedan desplazarse a recibir sus clases; "no queremos que nada los detenga para que lleguen a las aulas. Jóvenes del COBAC Sabinas, la movilidad es fundamental para el acceso a la educación, y estas bicicletas no solo representan un medio de transporte, sino también una herramienta que facilitará el camino hacia el conocimiento y el crecimiento personal de ustedes, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes".

Les dijo que en Sabinas se busca siempre apoyar las condiciones de vida de los más vulnerables pero también de aquellos que desean un futuro mejor con medios tan loables como la educación.