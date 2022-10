Entrega Escuela de Enfermería de Sabinas 24 títulos a alumnos

AGUJITA, COAHUILA.-La Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera hizo entrega de documentos legalizados por la Secretaría de Educación Pública y por la Secretaría de Profesiones a 24 alumnos los cuales ya podrán incorporarse a alguna actividad laboral afín informó la directora María del Rosario Carlos.

Estos documentos son: el título certificado, constancia de servicio social, acta de examen y cédula profesional.

Con estos papeles ya pueden aspirar a una maestría de especialidad o un post técnico y superarse dijo la directora, "es lo que queremos que la gente se dé cuenta de que lo que estamos haciendo lo hacemos bien".

Indicó "estamos luchando por la transparencia y para que los muchachos se sientan seguros ya con sus documentos, son los que van a avalar su preparación"

En cuanto a las familias de los alumnos manifestó que ha recibido mucho apoyo, señaló que para la institución es muy importante la familia, es la base más importante no solo de la sociedad sino de los alumnos como personas, si no compartimos con la familia no disfrutamos lo que hacemos, por eso siempre se les invita.

Por otra parte respecto a la Escuela de Licenciatura en Enfermería, dijo, tenemos varias noticias, se nos había informado por parte de la SEP que la opinión técnica respecto al plan de estudios, ya no se iba a proporcionar a través del estado sino de la federación, y ya nos notificaron por parte de la federación el aval para continuar trabajando como lo hemos hecho y superarnos, ya logramos la certificación en el área de la salud y se nos reactiva el permiso que tenemos para laborar en el IMSS.