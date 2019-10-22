Entrega Julio Long apoyos a preescolar

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Con una ceremonia realizada en el Jardín de niños “María Gándara Sánchez”, de la colonia San Luisito, en Nueva Rosita, el alcalde de San Juan de Sabinas Julio Iván Long Hernández encabezó el festejo del 74 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre los beneficios que llevó el Presidente Municipal a esta escuela, resaltaron 7 cubetas de pintura, tambos para la basura, y material de limpieza y deportivo, donde se ejerció una inversión de más de 10 mil pesos.

Participó el alcalde en el festejo del 74 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Acompañado de su esposa la presidenta del sistema DIF Lic. Alejandra Flores de Long, síndicos, regidores y funcionarios de su administración el alcalde presidio el programa diseñado para esta celebración.

Cabe señalar que aunado a la celebración del Día de las Naciones Unidas, se llevó a cabo la jornada de los programas “Alcalde en tu Escuela” y “Escuela Limpia”.

En su intervención la directora del plantel educativo profesora Laura Ollervides Arredondo, agradeció al alcalde y su equipo de trabajo la serie de beneficios que se han destinado en favor del plantel educativo.

En su intervención el alcalde Julio Iván Long Hernández, refrendó el apoyo al sector educativo a través de los programas ya establecidos.