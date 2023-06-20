Entrega Sabinas flamante auto

Sabinas, Coahuila.- De manos de la alcaldesa Diana Haro Martínez, el señor Luis Fernando Rodríguez Trejo, recibió la llave del automóvil Nissan March, color blanco, último modelo que se ganó al ser un contribuyente cumplido y pagar su predial con importante descuento en Sabinas y, señaló que no fueron 565 pesos los que pagó sino 311 pesos, por el beneficio e invitó a la ciudadanía en general para que pague a tiempo.

1 / 3 La alcaldesa Diana Haro Martínez agradeció a los ciudadanos. 2 / 3 El beneficio para quienes pagaron su predial durante los meses de enero, febrero y marzo. 3 / 3 La entrega se llevó a cabo en la plaza principal en presencia del tesorero Abelardo Juárez así como integrantes del cabildo. ❮❯

La entrega se llevó a cabo en la plaza principal en presencia del tesorero Abelardo Juárez así como integrantes del cabildo y el notario público número 14, licenciado Jorge Bermea González quien dio fe que el señor Rodríguez Trejo recibió la unidad. El sorteo se llevó a cabo la semana anterior y el afortunado aseguró que se quedará con la unidad pues su vocho es modelo 1979 y ya es tiempo de cambiarlo.

El March se sorteó el jueves 15 de junio, por parte de la alcaldesa Diana Haro Martínez y es una actividad anual en beneficio para todos aquellos que cubren oportunamente sus contribuciones en los tres primeros meses del año y que además aprovechan los descuentos del 15, 10 y 5%. Este año la captación fue de 8 millones 233 mil 468 pesos, que representa un 10% más en cuanto al recurso que se recibió en el mismo tiempo en el 2022 y corresponde a 10 mil 635 integrantes del padrón de contribuyentes.

El beneficio para quienes pagaron su predial durante los meses de enero, febrero y marzo es este automóvil que fue autorizado por los miembros del cabildo como incentivo para los contribuyentes cumplidos que atendieron el llamado los primeros meses del año. La alcaldesa Diana Haro Martínez agradeció a los ciudadanos que acudieron a pagar pues, además de aprovechar los descuentos del predial, su pago permite que Sabinas, el corazón de la Región Carbonífera siga creciendo.