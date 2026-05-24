Se vive con éxito Múzquiz Off Road

El Gobierno Municipal de Múzquiz, en coordinación con los organizadores de Múzquiz Off Road 2026, llevó a cabo con gran éxito la carrera de 150 kilómetros de recorrido en su segunda edición, un evento que permite mostrar la riqueza cultural, la diversidad natural y los paisajes únicos que distinguen a nuestro municipio.

Cientos de participantes a bordo de vehículos RZR, cuatrimotos y unidades 4x4 disfrutaron de esta gran experiencia recorriendo los caminos y observando la belleza de la Sierra de Santa Rosa, viviendo una jornada llena de aventura, convivencia y emoción.

Además de impulsar el turismo y promover nuestros atractivos naturales, este evento genera una importante derrama económica para el municipio, beneficiando a comercios y prestadores de servicios locales.

En el Gobierno Municipal de Múzquiz seguimos impulsando actividades que fortalecen el desarrollo, el turismo y proyectan lo mejor de nuestra tierra.