Avanzan obras y mejoras urbanas

El alcalde Óscar Ríos Ramírez continúa encabezando un intenso ritmo de trabajo en distintos sectores del municipio, supervisando personalmente acciones y obras que responden a las peticiones y necesidades de la ciudadanía.

Durante la presente semana, el edil recorrió diversas colonias de Nueva Rosita para constatar avances en obras de pavimentación con concreto hidráulico, trabajos de drenaje, campañas permanentes de bacheo e instalación de luminarias LED, además de verificar el correcto funcionamiento de las rutas de recolección de basura.

Acciones de la autoridad

Las acciones forman parte de la estrategia permanente del Gobierno Municipal para mejorar los servicios públicos y elevar la calidad de vida de las familias de San Juan de Sabinas. Óscar Ríos señaló que todos los días se trabaja con compromiso y cercanía con la gente, atendiendo de manera directa las solicitudes que realizan los ciudadanos en cada colonia del municipio.

"Este es el ritmo de trabajo que queremos para San Juan de Sabinas: un gobierno presente, que escucha, que atiende y que da resultados todos los días", expresó.

Detalles confirmados

Asimismo, destacó que el trabajo coordinado con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, ha permitido fortalecer las acciones de infraestructura y servicios básicos en beneficio de las familias del municipio.

El alcalde reiteró que su administración continuará recorriendo las colonias y manteniendo cercanía con la ciudadanía para seguir impulsando obras y acciones que contribuyan al desarrollo de San Juan de Sabinas.