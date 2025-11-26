Protección Civil alerta sobre frente frío número 17 en Coahuila

SABINAS, COAH.- El director de Protección Civil, Sebastián Arellano Jaime, informó que el frente frío número 16 ha ingresado a la región, trayendo consigo bajas temperaturas, aunque no extremas ni peligrosas. Según el funcionario, las temperaturas han descendido a 17 grados, con un cielo nublado, pero se espera que la próxima semana las temperaturas bajen aún más, posiblemente a un dígito, con la llegada del frente frío número 17.

"Algo de bajas temperaturas, pero no son extremosas ni de peligro", comentó Arellano Jaime. Sin embargo, recomendó a la población tomar precauciones para evitar cualquier tipo de accidente o enfermedad relacionada con el frío.

El frente frío número 16 se espera que permanezca en la región durante las próximas horas, mientras que el frente frío número 17 se espera que ingrese el sábado o domingo, trayendo consigo temperaturas aún más bajas. "Estamos hablando de un frente frío más fuerte con temperaturas de un dígito, así que es importante que la población esté preparada", advirtió Arellano Jaime.

La Protección Civil recomienda a la población abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío y tomar medidas para prevenir accidentes en la vía pública. También se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y revisar sus vehículos antes de salir a la carretera.

Arellano Jaime hizo un llamado a la población para que se mantenga informada sobre el clima y las condiciones meteorológicas, y a seguir las recomendaciones de la Protección Civil para evitar cualquier tipo de riesgo.