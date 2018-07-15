Fuerte accidente en la Zaragoza

SABINAS, COAHUILA.- El exceso de velocidad y la falta de precaución provocó que el conductor de un vehículo tipo sedán impactara a una camioneta tipo pick up, en la esquina de las calles Zaragoza y Luis Gutiérrez de la colonia Del Valle.

Fue la madrugada de ayer sábado a las 05:40 horas, cuando se reportó un accidente automovilístico en la colonia Del Valle, hasta donde llegaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública para levantar el parte correspondiente.

El accidente ocurrió la madrugada de ayer sábado en la colonia Del Valle.

En el lugar de los hechos, el conductor de un vehículo Ford Focus, modelo 2007, con placas de circulación FJE 12-70, Roberto Julián Vela Arteaga de 39 años de edad, y con domicilio en calle Rivapalacio #1534 de la colonia Sarabia, se impactó contra un vehículo tipo pick up Chevrolet S-10, modelo 2016, con placas de circulación FA-56303, propiedad de la señora Griselda Montemayor Marines, que se encontraba estacionado.

Elementos policiacos procedieron a detener a Roberto Julián Vela Arteaga para ponerlo a disposición del Ministerio Público para que resuelva su situación legal.