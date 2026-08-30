Elizabeth Castillo Rábago espera recuperar restos de su esposo en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La localización de más restos biológicos en la mina Pasta de Conchos renovó la esperanza de Elizabeth Castillo Rábago, viuda del minero Gil Rico Montelongo, quien espera que correspondan a su esposo, aún atrapado en el desarrollo de carbón.

Castillo Rábago expresó su deseo de que este hallazgo permita finalmente recuperar los restos de su compañero de vida, una espera que ha mantenido durante más de 20 años.

"Con ayuda de Dios espero que se llegue el día, de ver los restos de mi esposo, eso es lo que más me motiva a seguir adelante", expresó la viuda al referirse a la posibilidad de que los restos localizados pertenezcan a Gil Rico Montelongo.

Para Elizabeth, la recuperación de los restos de su esposo representaría una victoria después de los años de espera y de mantener viva la esperanza de volver a tener sus restos para brindarles un destino digno.

"Mi victoria está ya resuelta", manifestó Castillo Rábago, quien también expresó su deseo de que se haga justicia por los mineros que aún permanecen atrapados en la mina.

"Solo espero que Dios tenga misericordia de cada uno de los ingenieros y trabajadores que los dejaron ahí", señaló la viuda, quien agregó que son varios los involucrados y que espera que cada uno enfrente las consecuencias correspondientes.